Op zoek naar de ideale langeafstandswandeling? Deze routes zijn de moeite waard

In ons kleine landje kun je kilometers wandelen. Dwars door de mooiste natuurgebieden, over grotendeels onverharde paden, langs idyllische dorpen en historische steden loopt een netwerk van zo’n 11.500 kilometer aan zogenaamde Lange Afstand Wandelpaden (LAW’s) en Streekpaden (SP’s), aangegeven door respectievelijk wit-rode of geel-rode markering. Alle routes zijn onderverdeeld in etappes van ongeveer 20 kilometer, die prima te doen zijn op een dag.

Voor de beginner: Het Krijtlandpad

SP 7 | 90 km | Zuid-Limburg

Deze route door glooiende velden over het Plateau van Margraten en langs meanderende riviertjes in het Maasdal is in zes dagen te lopen. ’s Avonds kun je genieten van al het heerlijks dat Limburg aan bieren en vlaaien te bieden heeft. En nou niet zeggen dat het lijkt of je in het buitenland bent, want ook dit is Nederland ten voeten uit.

Volledig scherm Castellum Hoge Woerd ligt langs de fiets- en wandelroute 'Romeinse Limespad'. © Marnix Schmidt Voor de geschiedenisliefhebber: Het Romeinse Limespad

LAW 16 | 275 km | Katwijk-Duitse grens

Het Romeinse Limespad, uitgeroepen tot Wandelroute van het Jaar 2019, volgt de noordgrens van het Romeinse Rijk (de limes), van Katwijk aan Zee via Leidsche Rijn tot de grens met Duitsland. Op veel plekken is de Romeinse geschiedenis zichtbaar gemaakt in themaparken en markeringen in het landschap. De route loopt veel over verharde wegen.



Voor de nodige bezinning: De Walk of Wisdom

Gebaseerd op SP Nijmegen | 136 km | Rondje Nijmegen

Wat je als mens met een reis doet, is belangrijker dan waar de reis naartoe is gegaan, vinden de initiatiefnemers van de Walk of Wisdom. Deze nieuwe pelgrimsroute, in 2015 geopend, voert door een divers landschap met on-Nederlandse hoogteverschillen. Je loopt door twee landen, drie provincies en elf gemeenten. Bij inschrijving krijg je een pelgrimsveter: een schoenveter waaraan je tijdens het lopen elf vogelringetjes verzamelt, als bewijs van je afgelegde route.

Buren kijken 1: Het Noaberpad

LAW 10 | 415 km | Nederlands-Duitse grens

Op deze rustige route wandel je van de Dollard naar de Rijn langs de Nederlands-Duitse grens; leuk om te gluren naar de buren. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee ‘noabers’? Het Noaberpad voert langs vestingstadjes in Groningen, grafheuvels in Bentheim, beekdalen in Twente en oude stadjes in Münsterland.

Buren kijken 2: Het Grenslandpad

LAW 11 | 372 km | Nederlands-Belgische grens

Op deze route dwaal je langs de Belgische grens, van het Zeeuwse Sluis naar het Limburgse Thorn. Aan de bouwstijl van de huizen zie je meteen in welk land je wandelt. Een van de bezienswaardigheden onderweg is de Meester van der Heijden Groeve, uitgeroepen tot aardkundig monument omdat nergens in ons land zulke oude bodemlagen (3 miljoen jaar) aan het aardoppervlak te zien zijn. De route komt ook langs het Verdronken Land van Saeftinghe en de verdedigingswerken van de Zuiderwaterlinie, gebouwd in de 16de en 17de eeuw.

Herdenken: Het Westerborkpad

LAW 15 | 342 km | Amsterdam-Westerbork

Een route die de mogelijkheid biedt om de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging ook buiten de meidagen om te herdenken. Het Westerborkpad is een wandel- en bezinningsroute die loopt van de Hollandsche Schouwburg, tijdens de oorlog een verzamelplaats voor Joden in Amsterdam, naar het voormalige Kamp Westerbork in Drenthe.

Voor zeeliefhebbers: Het Zuiderzeepad

LAW 8 | 492 km | Rondje IJsselmeer

Langs deze hele route kun je heerlijke gerookte paling eten. Je loopt door oude vissersdorpjes als Stavoren, langs vestingwerken en oude stoomgemalen die gebruikt zijn in het eeuwige gevecht tegen de voormalige Zuiderzee. Geniet van de mooiste uitzichten. Pittig kuitenbijtertje is de extra lange etappe over de Afsluitdijk (bijna 30 km).

Voor de vogelspotter: Het Trekvogelpad

LAW 2 | 414 km | Bergen aan Zee-Enschede

Deze route, ook wel ‘Pieterpad overdwars’ genoemd, ontstond in 1999 bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Vogelbescherming Nederland en is een must voor vogelaars. Het is een van de langste routes in Nederland, ontstaan door drie langeafstandswandelpaden - het Waterlandpad, het Heuvelrugpad en het Gelrepad - samen te voegen. Je loopt door karakteristieke landschappen met veel vogelgebieden; van het strand en de duinen tot de veenweiden, bossen, heidevelden en de vogelrijke landgoederen van de Achterhoek.

In een keer alle eilanden: Waddenwandelen

SP 4 | 300 km | Waddeneilanden

Met deze routes, die allemaal beginnen en eindigen bij een veerboot, kun je in een klap alle Waddeneilanden verkennen, inclusief het Duitse eilandje Borkum. Op Texel loop je zelfs drie verschillende wandelingen. Dit streekpad is onderdeel van een 1200 kilometer lang knooppuntennetwerk van wandelingen op de Wadden en het vasteland, zodat je er, als je dat wilt, weken kunt rondlopen.

Voor schaatsfans: Het Elfstedenpad

SP 19 | 283 km | Elfstedenroute Friesland

Wie het wachten op de Tocht der Tochten zo langzamerhand beu is, kan zelfs tijdens een hittegolf de typische Elfstedensfeer opsnuiven op dit streekpad. De route begint met een proloog van 11 kilometer in Leeuwarden, waarna alle elf Friese steden volgen. Op vertoon van de ingevulde controlekaart uit de wandelgids ontvang je een speldje met het logo van het Elfstedenpad en een oorkonde voor boven je bed.

Alle routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar als boekje of voor een mobiel apparaat, te vinden op bijvoorbeeld de websites van Wandelnet of Nivon.