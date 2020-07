Vier elektrische fietsen voor jou getest: ‘lelijk’ en ‘winnaar op alle fronten’

Hallo mensen van 2120! Brieven over het leven in coronatijd gaan honderd jaar het archief in

26 juli Scholieren uit Wijk en Aalburg en Heusden in Noord-Brabant schreven vlak voor de vakantie een brief over hun leven in de coronacrisis. Hoe ze hun vrienden misten, online les kregen en oma niet konden bezoeken. Malu Kuhlmann stopt ze in het Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Over honderd jaar worden ze openbaar.