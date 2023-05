Aantal winkels in Oirschot vorig jaar gekrompen

Gemeenten in Zuid­oost-Bra­bant schreeuwen om personeel: ‘We vissen allemaal in dezelfde vijver’

EINDHOVEN/HELMOND – Te weinig personeel, meer taken, hoog ziekteverzuim, veel verloop, lastig in te vullen vacatures. Het piept en kraakt in veel gemeentehuizen in Zuidoost-Brabant, en zeker ook binnen de regionale samenwerkingsverbanden.