Auto vliegt in brand bij botsing tussen drie voertuigen op A58

Graven en hakken tot de zandlaag: dit doet de brandweer bij een natuur­brand in ons gebied

BOXTEL - De natuurbranden in Griekenland en Italië lijken misschien een ver-van-je-bedshow, maar er is niet veel voor nodig om ook in de Kampina bij Boxtel heide in vuur en vlam te zetten. Hoe voorkomen de brandweer en boswachter dat? En wat doen ze als er tóch een grote brand ontstaat?