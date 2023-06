Bedenker van vernield monument in Dronten duidelijk over herbouw: ‘Betrek mij erbij’

Peter Derksen, bedenker van het vernielde monument voor overleden kankerpatiënten, is geschokt door de vernielingen die in het Koningin Wilhelminabos in Dronten zijn aangericht. Het monument moet naar zijn oorspronkelijke idee herbouwd worden, stelt Derksen. ,,Met alle namen op nieuwe glasplaten.’’