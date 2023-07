Bewolkt en enige tijd regen in Oirschot vandaag

Eerste ker­mis-mis op de botsauto­baan in Best: ‘Bezinning met een stukje humor erbij’

BEST - ‘Een speciale mis, is ook een traditie die erbij hoort.’ Voor de eerste keer beleefde de kermis van Best ‘een kerkelijke inzegening’. Dat gebeurde op de botsautobaan van de familie Eckelboom. Tijdens de mis werd ook de vorig jaar overleden kermisexploitant Ad Bierens herdacht.