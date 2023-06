Bewolkte dag in Oirschot

De lijnen zijn geopend: wie komen er in aanmerking voor de vrijwilli­gers­prij­zen en jeugdlint­jes van Tilburg?

TILBURG - Ze zijn het cement van de Tilburgse samenleving, alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente. Of dit nu op het sportveld, de ouderenbond, bij de voedselbank of de kinderboerderij is. Vanaf nu kunnen ze weer worden voorgedragen voor de Tilburgse vrijwilligersprijzen en het jeugdlintje.