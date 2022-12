Bladel onderzoekt nieuwe milieustraat voor de Kempen: ‘Reusel-De Mierden moet in de spiegel kijken’

Snel bouwen! Dat is de grote wens van toekomsti­ge bewoners KVL Centraal in Oisterwijk

OISTERWIJK - Een tijdscapsule met woonwensen van toekomstige bewoners. Die is dinsdag begraven bij de fundering voor 22 nieuwe appartementen op KVL Centraal in Oisterwijk. ,,Mijn wens? Dat we er snel kunnen gaan wonen. Tempo!”

21 december