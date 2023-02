Hoeveel bomen er zijn omgezaagd? Oirschot weet het niet

Laatste groep Oekraïense vluchtelin­gen van Kentalis naar Heesemans­hoe­ve in Boxtel

SINT-MICHIELSGESTEL-BOXTEL - De laatste groep van 45 Oekraïense vluchtelingen verhuist aan het einde van deze maand van Kentalis in Sint-Michielsgestel naar de Heesemanshoeve in Boxtel. ,,Voor langere tijd, want steeds verkassen is verschrikkelijk”, reageert eigenaar Toine Graft van de Heesemanshoeve.