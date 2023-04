Onduidelijkheid over rol KBO bij Oirschotse milieustraat

Een kale vlakte met één huis: Eindho­venaar biedt weerstand aan sloop voor nieuwbouw

EINDHOVEN - Een kale vlakte met nog één achtergebleven huis, het is een treurig gezicht in het Eindhovense Tongelre. Daar is voor de bouw van tientallen huizen een compleet huizenblok gesloopt. Compleet? Nee. Eén bewoner biedt dapper weerstand.