Brabants Bierfestival in Oirschot

Steeds meer leven in Groene Corridor tussen Eindhoven en Oirschot

4 mei OIRSCHOT - Lang is er gesproken, gedebatteerd en gediscussieerd over de Groene Corridor. Nu moet de groene, recreatieve verbinding tussen Eindhoven en Oirschot langzaam meer vorm en kleur gaan krijgen. Dat gebeurt onder meer komende week, als aan de Eindhovensedijk in Oirschot twee nieuwe parkeer- en recreatieplaatsen worden geopend.