Brieven | Klimaatmanifest in Bakel is slechts schone schijn | Liberalen kwistiger met rijksgeld dan sociaaldemocraten

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 3 februari in de krant verschenen.

Klimaatmanifest is schone schijn; twee uur later besluit tot vakantievilla’s in Bakel

Vorige week werd door bijna alle partijen in Gemert-Bakel net vóór de raadsvergadering het klimaatmanifest ondertekend. Met in dit manifest ook de nodige aandacht voor biodiversiteitsverlies wat nauw samenhangt met de opwarming van de aarde en de daarbij horende klimaat-extremen.

Nog geen twee uur later bleek dat deze ondertekening, op die van twee partijen na, slechts schone schijn was voor het oog van de tribune. Tussen de belangrijke natuurgebieden en een ecologische verbindingszone behorende bij Natuurnetwerk Brabant wordt een voormalige camping in Bakel omgevormd tot een complete woonwijk met riante vakantievilla’s in een gehuchtje met slechts enkele woonadressen. Vanwege dit natuurnetwerk en in het kader van ontstening buitengebied moesten enkele jaren terug de omliggende boeren hun stallen afbreken. De bestemming voor dit project was vastgelegd op een vakantiepark met chalets niet groter dan 70m2 en niet hoger dan 5,50mtr. De geplande vakantievilla’s van dit Landalpark zijn vele malen groter en hoger dan opgenomen in het plan.

Volmondig werd door bijna alle partijen op twee na een akkoord gegeven voor het afgeven van een verklaring zonder bedenkingen voor deze riante vaste woningen. Wel met een slappe motie als ‘damage control’ achteraf als de verkeersdruk toch te hoog blijkt te zijn en de omliggende natuur toch schade oploopt door de nog meer toenemende recreatiedruk dan ‘maatregelen te nemen’.

De put dempen als het kalf al verdronken is dus.

Als drogreden werd opgevoerd dat deze huizen zo groot moeten worden omdat er anders niet duurzaam gebouwd zou kunnen worden i.v.m. het isoleren? Dus de Tiny Houses plannen waar dezelfde raadsleden zo enthousiast over zijn kunnen dan maar beter geschrapt worden met deze insteek! De partij die het manifest niet ondertekend heeft, stelde zelfs dat voor de omwonenden de omgeving en het leefklimaat erop vooruit zouden gaan. Je moet maar durven!

Binnen 2 uur na de ondertekening van het klimaatmanifest wordt ons prachtige landelijke buitengebied en omliggende natuur al te grabbel gegooid door de partijen die het ondertekenden. Opgeofferd aan juist de grote buitenlandse investeerders die er mede voor hebben gezorgd dat onze aarde steeds minder leefbaar wordt voor de mens.

Jeanette Renders, Gemert-Bakel

Valpreventie; Bewust worden van wat je kunt en niet kunt

Elke dag komen er op de spoedeisende hulp 280 mensen ouder dan 65 na een val. Elke 5 minuten komt er iemand op de spoedeisende hulp in Nederland.

De meeste ongevallen gebeuren thuis, op de badkamer of op de trap, maar ook buitenshuis gebeuren veel ongevallen. Stoeptegels die door boomwortels omhoog steken en ongevallen met de fiets. Als woonadviseur van KBO Brabant kom ik bij mensen thuis, in het kader van valpreventie. Wat komt u hier doen vragen ze dan aan mij. Ik zeg; ik kom voorsorteren. Met zaken rekening houden om te voorkomen dat u valt. Net als Jos Kessels die slaapdronken uit bed komt en geen sensorlampje op de gang heeft. Dit kan, als voorbeeld, al veel ellende voorkomen.

Voorsorteren is eigenlijk je bewust zijn van dat je hoofd dingen zegt te kunnen, maar je lijf kan het niet meer. Je lijf is 80 terwijl je hoofd zegt nog 50 te zijn. Ik merk dat te weinig mensen zich dit realiseren. Bewust worden van wat je kunt en niet kunt.

Gemeentes zijn uitgenodigd om meer aan valpreventietrainingen te gaan doen om het schrikbarend aantal valongevallen een halt toe te roepen. Intussen proberen wij, de woonadviseurs van KBO Brabant, door een huisbezoek te doen te wijzen op eenvoudige dingen die mensen zelf kunnen doen om het leefplezier thuis te behouden.

Maurice van Gelder, Mierlo

Liberalen kwistiger met gemeenschapsgeld dan sociaaldemocraten

Premier Mark Rutte en VVD-prominent Edith Schippers hebben uitgehaald naar de Partij van de Arbeid en GroenLinks, die straks in de Eerste Kamer één fractie gaan vormen.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart zegt de VVD-premier dat PvdA en GroenLinks “een graai in de portemonnee zullen doen door minstens negen belastingen te verhogen”. Maar in het verleden is gebleken dat coalities onder leiding van de liberalen kwistiger met gemeenschapsgelden om zijn gesprongen dan sociaaldemocratische coalities.

De term “belastingverhoging” doet een beroep op de angst en allergie van veel mensen, zodat ze niet op de linkse partijen stemmen. Maar wie het nuchter bekijkt weet dat de politiek van “laissez faire”, die onder leiding van Rutte al jaren wordt gevoerd, de kloof tussen arm en rijk vergroot, en de minst draagkrachtigen treft.

Bij belastingen gaat het er om wie er wordt belast, en aan wie de opbrengsten ervan ten goede komen. Onder het huidige liberale bewind worden de grootverdieners en het bedrijfsleven ontzien, en een groot gedeelte van de Nederlanders mag niet delen in de enorme winsten die er worden gemaakt. De kleine man is er de laatste tijd alleen maar op achteruit gegaan.

Niet gek dat grootverdieners meer belasting betalen die ten goede komt aan ons allemaal, dat heet solidariteit

Daarom is het niet gek dat er voor de grootverdieners meer belasting wordt geheven die ten goede komt aan ons allemaal. Dat heet solidariteit. Onder Rutte is dit beginsel op de helling gezet, en dat heeft geresulteerd in problemen in de zorg, de huisvesting, het vervoer, het milieu, het onderwijs. Het huidige kabinet reageert alleen als het niet anders kan, denk aan de Europese regels voor de uitstoot van stikstof.

De politiek van “na ons de zondvloed” moet nodig worden doorbroken. Daarom is het juist verstandig om de komende verkiezingen te zorgen voor minder liberale en meer sociale invloed in de besluitvorming, zodat voor alle Nederlanders een leefbare en betaalbare toekomst gegarandeerd kan worden.

Raf Daenen uit Westelbeers is oud-wethouder van Oirschot en docent maatschappelijke ontwikkeling