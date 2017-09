Brokkenpiloot had 'de beste intenties' met de gestolen legertrucks van legerbasis Oirschot

Oirschot worstelt met toekomst

20 september OIRSCHOT - De gemeenteraad van Oirschot neigt er heel voorzichtig toe om als zelfstandige gemeente verder te gaan. Maar de puzzel is nog niet gelegd. Terwijl de fracties over ruim twee maanden het principe-besluit moeten nemen over de bestuurlijke toekomst, is een aantal nog flink aan het dubben.