Culturele kruisbestuiving in Oirschot: Oldtimers, veel jazz en een kunstmarkt

PSV houdt nóg een groot talent uit het Van Dui­ven-nest aan boord, met een lang contract

PSV heeft de 17-jarige spits Robin van Duiven tot medio 2026 vastgelegd. Het jongere broertje van Jong PSV-aanvaller Jason ondertekende dinsdag zijn contract en blijft de komende periode dus in het rood-wit spelen. Van Duiven is een trefzekere aanvaller, die dit seizoen is doorgegroeid en komend jaar bij PSV onder 18 en misschien wel Jong PSV zijn kans kan pakken.