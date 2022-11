Daar zit je dan op je oude dag met 4500 ‘vervalste’ Heyboers: ‘Als ik merk dat het einde nadert, dan zet ik er de fik in’

Extra raad Oirschot over megastal Logtsebaan

OIRSCHOT - Er is een extra vergadering van de Oirschotse gemeenteraad ingelast over de beoogde bouw van een megastal in Spoordonk. Het initiatief daartoe is genomen door twee politieke partijen, Sociaal Progressief Oirschot en D66.

23 oktober