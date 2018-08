'De Frietjes' van Middelbeers zien hun bijnaam niet als last

De twee kregen hun bijnaam vanaf het moment dat ze uit begonnen te gaan. Frans: ,,Rond 2002. Nog steeds worden we vaak samen als 'de Frietjes' op het bonnetje gezet. We hebben het nooit vervelend gevonden dat ze ons zo noemden. Onze opa Frans en oma Anneke van Franske Friet waren gewaardeerde mensen in het dorp. Ze hebben hier bij De Hoeve 25 jaar een friettent met café gerund, tot 1986. Ze vertelden er later nog vaak over, in de trant van 'vruuger, toen wij nog het café hadden'. Opa was een echte kastelein, die lekker met iedereen mee kon ouwehoeren en oma had altijd de lachers op haar hand."

,,We lijken qua karakter wel veel op elkaar", aldus Frans. ,,We hebben dezelfde interesses in politiek, economie en uitgaan bijvoorbeeld." Pieter weer: ,,We zijn ook allebei homo natuurlijk. Dat is nog wel een beetje een issue in het dorp hoor. Minder dan vijftien jaar geleden, maar toch. We merken wel dat jongeren van nu er minder lacherig in staan. Wat het op een dorp lastig maakt, is dat het vaak zo onzichtbaar blijft. Voor een jongere die uit de kast wil komen is het belangrijk om wat oudere rolmodellen te hebben, die zijn hier amper. Toen ik op Roze Maandag in Tilburg een leernicht zag met een man aan een hondenlijn, had ik vooral de associatie: dat ben ik níet! Die mogelijkheid om me te spiegelen heb ik wel gemist. Nu deert het me allemaal niet meer. Mochten ze met een bijnaam komen die aan mijn homoseksualiteit is gelinkt: ze doen maar."