Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Oost-Brabant

Vermiste man (82) uit Oisterwijk in goede gezondheid aangetrof­fen in Rijen

OISTERWIJK - Een 82-jarige man met dementie was woensdagmiddag - en avond een tijdje vermist. Hij vertrok even na 15.00 uur op een zwarte e-bike vanuit Oisterwijk en was sindsdien spoorloos. Rond 20.00 uur werd hij gevonden in Rijen.