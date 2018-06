Dit sociaalcultureel centrum in Oirschot lijkt ten dode opgeschreven

OIRSCHOT - Het ziet er erg slecht uit voor De Enck in Oirschot. Het nieuwe college van B en W stelt de raad voor om geen overbruggingskrediet beschikbaar te stellen. Als de politiek daarin meegaat - en die kans lijkt groot - is het sociaalcultureel centrum ten dode opgeschreven.

De Enck kampt met grote tekorten en heeft een reddingsplan opgesteld. Een deel van het gebouw aan De Loop zou geschikt gemaakt moeten worden voor begeleid wonen-appartementen. Ook is een volledig nieuw horecaconcept uitgedacht. Maar het prijskaartje voor de gemeente is enorm: 2,4 miljoen euro eenmalig en 50.000 euro jaarlijks. Om de raad meer tijd te gunnen, werd al direct een overbruggingskrediet voorgesteld. Om de zomer uit te zingen, zou 45.000 euro moeten worden vrijgemaakt. Tot begin volgend jaar is vijf à zes ton nodig.

Het college adviseert de raad om dat niet te doen. Dat betekent dat De Enck zelf op zoek moet naar het geld om de komende maanden te overbruggen. Dat lijkt geen haalbare kaart. ,,Dan zouden we binnen twee weken een half miljoen euro moeten vinden, dat gaat gewoon niet lukken”, zei bestuursvoorzitter Frans Verouden dinsdagavond. Hij is zeer teleurgesteld in de houding van het college.

De gemeente ziet het niet als haar taak om structureel bij te dragen in de exploitatie van voorzieningen als De Enck. Dat uitgangspunt is eerder zo door de raad bepaald. Er is veel geld gestopt in de bouw van De Enck – 4,5 miljoen euro – en ook later is de gemeente nog vaak bijgesprongen, maar dat heeft nooit geleid tot een sluitende exploitatie. Mede daarom wordt dit verzoek vanuit De Enck gezien als een brug te ver.

Volgens het college is er geen ruimte in de begroting. ,,Het onderzoek van de voorbije maanden was gericht op de vraag: hoe kom je als De Enck zelfstandig tot een toekomstbestendige, sluitende exploitatie”, zegt wethouder Piet Machielsen. ,,De conclusie luidt eigenlijk dat die oplossing er niet is. Immers: we zouden elk jaar als gemeente moeten bijdragen. Daarnaast denken wij niet dat het toevoegen van nog meer vastgoed een duurzame weg is naar een gezonde exploitatie.”

De gemeenteraad neemt dinsdag een besluit over De Enck. Als het college wordt gevolgd, zal het bestuur van De Enck vrijwel zeker het faillissement aanvragen, zo kondigt voorzitter Verouden aan. In dat scenario wordt het pand eigendom van de gemeente. De vaste huurders in het gebouw kunnen blijven zitten; de huur loopt gewoon door.