Dronkenlap wandelt over de snelweg bij Oirschot en stopt pas na worsteling met agent

PS­V-coryfeeën gematigd enthousi­ast over komst Bosz: ‘De club kan met hem voor de dag komen’

Na ruim een week onderhandelen zijn Peter Bosz en PSV overeengekomen dat de 59-jarige Apeldoorner de komende drie seizoenen de coach van de Eindhovenaren is. Het was geen grote verrassing meer, omdat al bekend was dat PSV en Bosz aan het praten waren. Bosz neemt Rob Maas sowieso mee als assistent: daarvoor hoefde maar weinig water door de Rijn.