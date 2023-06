Fietsbrug Wilhelminakanaal per direct gesloten door losgekomen planken

Voor de rechter Wat een onschuldi­ge aai tijdens Karnaval Festival moet zijn, draait uit op rechtszaak: ‘Je bent een klootzak’

MOERGESTEL - De Schijndelnaar wil zijn vriend wijzen op de kuit van een meisje dat hij ziet op festival Karnaval in Moergestel, omdat hij daar drie kruizen dacht te zien staan. ,,Mijn maat is Ajacied en zeg: dat is net iets voor jou”, verklaart hij. De verdachte raakte haar kuit, maar volgens de vrouw gaat hij met zijn hand naar haar billen en zelfs richting haar vagina.