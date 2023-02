Genoeg ambities voor bouwen in De Kemmer in Oirschot, ‘maar het moet wel betaalbaar blijven’

Dat hele plan staat nog redelijk in de kinderschoenen, benadrukte Van Peijpe in een inleidend praatje. ,,Het is nu alleen een visie op het gebied, we zijn nog niet aan het tekenen.” Wat ze dan wel kunnen laten zien is het voorwerk: op basis van gesprekken met een klankbordgroep en analyses van de bodem en flora en fauna is in kaart gebracht wat de basisconditie is van het stuk terrein.