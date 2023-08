Auberge Eeckaerde van vader op zoon: ‘Verbouwing was hard nodig’

EINDHOVEN - Hoewel het nog een rustige maand is voor de horeca, lopen de boekingen bij feestlocatie Auberge Eeckaerde in Eindhoven binnen. Tot volle tevredenheid van Stephan Vroomen (31), die de zaak heeft overgenomen van zijn vader Fons (67). Hetzelfde concept met een nieuwe look.