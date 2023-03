Grauwe geluidsschermen langs A58 moeten snel groen gaan zien van het mos

Hier moet binnen enkele maanden een mooie moslaag ontstaan. Die dempt het geluid van de snelweg, maar wat bovenal wordt onderzocht is of het de lucht zuivert en water vasthoudt. Wat voor effect het mos heeft naast de A58, gaat de TU Delft de komende drie jaar meten. De schermen zijn van poreus beton, een soort sponsachtig materiaal dat geschikt is voor beplanting. De uitstoot dient hierbij als voedingstof voor het mos.

,,Als we niks doen, duurt dit proces ongeveer twee jaar”, vertelt onderzoeker Henk Jonkers van de TU Delft. ,,Deze proef is bedoeld om te kijken of we dat kunnen versnellen.” Dit doen ze samen met Rijkswaterstaat.

Als het mengsel van vijf mossoorten die goed op beton groeien aanslaat, zullen veel meer geluidsschermen langs de snelweg in de toekomst mosgroen kleuren. Oirschot is de eerste plek waar dit in de praktijk wordt getest.