Grote brand in Oirschot onder controle

Kempen­horst College in Oirschot houdt 'gouden' reünie

26 juli OIRSCHOT - Vijftig jaar geleden werd het onderwijs in Nederland volledig hervormd door de Mammoetwet. Waar havo en vwo naar het Heerbeeck College in Best gingen, ontstond in Oirschot het Kempenhorst College. Deze mijlpaal wordt gevierd met een grote reünie.