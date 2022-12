Heemkundekring start Bladels Stamboomcafé; ‘Elk antwoord roept meer vragen op’

BLADEL - Wil je weten wie je voorouders waren? Ken je hun geschiedenis? Of loop je vast in de archieven? Het Bladelse Stamboomcafé helpt je op je zoektocht.

Cees Bles van Heemkundekring Pladella Villa heeft dat hele proces al eens doorlopen: ,,Toen mijn ouders overleden waren, kreeg ik een doos met foto’s en bidprentjes. Die ging ik uitzoeken. Dan ontdek je pas hoe weinig je weet.”

De Bladelnaar kwam op zoek naar antwoorden als snel in de archieven terecht. In zijn geval die van Gelderland, omgeving Duitse grens: ,,Er stond toen nog bijna niks op internet. Dus ik moest naar de Achterhoek. Dan rijd je door zo’n dorp en zie je ‘Slagerij Bles’. Dat maakte me nieuwsgierig. Zo werd ik er ingezogen, bijna verslavend.”

Een rol blijven spelen in het proces

Zijn interesse in de historie bracht hem ook als vrijwilliger bij de Bladelse heemkundekring. Cees Bles houdt er zich voornamelijk bezig met de uitgebreide bibliotheek, het fotoarchief en de genealogie (stamboomonderzoek).

Dit najaar leidde dat tot een succesvolle genealogiecursus, met een twintigtal deelnemers. ,,We zochten een manier om het warm te houden, want soms lopen mensen vast in hun onderzoek. Daarom kozen we niet iets eenmaligs, maar een periodieke bijeenkomst. Het werd een Stamboomcafé, elke eerste zaterdag van de maand. Zo kunnen we een rol blijven spelen in het hele proces.”

Quote Dan rijd je door zo’n dorp en zie je ‘Slagerij Bles’. Dat maakte me nieuwsgie­rig Cees Bles, Heemkundekring Pladella Villa

,,Er is ontzettend veel te vinden”, stelt Bles. Tot 1800 - de Franse tijd - is het vrij simpel via internet. Je kunt echter ook bronnen uit de tijd ervoor raadplegen, met name doop-, trouw- en overlijdensregisters.

Het wordt meer een puzzel als je er boedel-, schuld- en testamentaire documenten bij betrekt. Verder noemt hij het openbare krantenarchief ‘Delpher’, maar ook de kadasterarchieven, waar Pladella Villa de toegang voor heeft.

Zelf stuitte hij op een Gelderse kaart uit 1745 met ‘Het land van de Otten en de Blessen’. Het bracht hem tot in 1687 waar hij zijn oudste voorouder vond. Hij besloot om zijn familiegeschiedenis in boekvorm uit te brengen: ,,Zoveel interessante informatie moet je niet voor je zelf houden.”

Leren van elkaar

De genealogie heeft hem inmiddels in de greep. ,,Het blijft me fascineren om zo’n handgeschreven document, te kunnen lezen. Dan gaat het me nog niet zo zeer om de namen en data. Nee, het zijn de verhalen daarachter die me boeien. Elk antwoord roept vaak meer vragen op.”

Hij wil in het Stamboomcafé amateuronderzoekers helpen bij alle aspecten van genealogie. Dat gaat van het ontcijferen van in ‘hanenpoterig’ Latijns geschreven bronnen tot het publiceren van je eigen geschiedenis digitaal of op papier. ,,Ook het sociale aspect vinden we belangrijk en bezoekers kunnen leren van elkaar.”

De eerste bijeenkomst van het Stamboomcafé is zaterdag 7 januari van 10.00 tot 12.00 uur in de Heemkamer van Pladella Villa aan de Bleijenhoek 57, 5531 BL in Bladel.