Het Wilhelminakanaal in Son: je kunt er al honderd jaar niet omheen

Zingen zonder ‘echte’ woorden in Best: ‘Denk maar aan een tropisch eiland’

BEST - Gemengd Koor Best voert op 5 november het stuk Adiemus, Songs of Sanctuary op. Het publiek hoort geen tekst; de koorleden maken klanken om instrumenten na te bootsen. Mensen die mee willen doen, zijn van harte welkom. Ook als ze niet kunnen zingen.