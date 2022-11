Inwoners Oirschot: ‘Koppelingsstation is een opmaat voor mega-hoogspanningsstation’

‘Momentum’, achterkant van politiek

Waldemar Torenstra, Astrid van Eck en Vincent Croiset spelen de hoofdrollen in de voorstelling Momentum, geschreven door de in Langenboom wonende Lot Vekemans. Het stuk toont een politiek leider (Torenstra) en zijn vrouw in crisis. Het gaat over de achterkant van de politiek en machthebbers die niet mogen falen. Te zien onder meer in Den Bosch (1-12), Tilburg (13-1) en Waalwijk (26-1).

29 november