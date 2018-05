Jan Appels, dorpsfotograaf van de Beerzen en 'de ultieme Gewone Man', overleden

Verdachte autohande­laar Jan L. uit Oirschot onderhan­delt over miljoenen­schuld

17 mei OIRSCHOT - Autohandelaar Jan L. uit Oirschot is in onderhandeling over een schikking van de miljoenenschuld van zijn failliete autobedrijf Carstore. Curator Reinoud van Oeijen zegt dat recent een eerste gesprek is geweest met Jan L. en zijn advocaat over een eventuele schikking omdat het volgens hem niet realistisch is dat hij de volledige schuld kan opbrengen.