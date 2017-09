Man uit De Beerzen heeft schijn tegen in ontuchtzaak

Er stond een filmpje op zijn telefoon van een jongetje dat werd bevredigd. De hand op het filmpje leek op de hand van de verdachte, zo hadden experts van de politie vastgesteld. Maar hoe dat filmpje nou op de telefoon van de 48-jarige Stephen N. uit De Beerzen was terechtgekomen? ,,Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit gezien.”

N. had op zijn minst de schijn tegen, maandag bij de rechtbank in Den Bosch. Hij moest daar verschijnen omdat hij een minderjarig meisje bij hem thuis onzedelijk zou hebben betast. De zaak kwam aan het rollen toen het minderjarige meisje, een buurtgenoot, aangifte deed. Zeker twee jaar lang kwam ze bij N. over de vloer. Ze was toen tien, elf jaar. Herhaaldelijk had N. haar schaamstreek, vagina en borsten aangeraakt, vertelde ze de politie. N. dacht dat het allemaal niet zo gebeurd was, maar wist vaak niet wat hij moest zeggen op vragen van de rechtbankpresident. Zijn autisme speelde daarbij een rol.

Ontbloot bovenlijf

Op N’s telefoon trof de politie bij onderzoek zes foto’s van een jongetje met ontbloot onderlijf aan. En op een filmpje was te zien hoe hetzelfde jongetje werd afgetrokken. Het jongetje heeft zelf een verstandelijke beperking, net als zijn moeder, de partner van N. Dat maakt het alleen maar erger dat N. zich heeft vergrepen aan het kind, stelde officier van justitie Renske van Schijndel. Het jongetje had zich juist veilig moeten kunnen voelen in het huis van zijn moeder.

Van Schijndel eiste achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ze wilde best rekening houden met de stoornissen waar N. aan lijdt, maar liet de feiten zwaar wegen. Al werden die feiten betwist door advocaat Anne Winters. Ze vond dat er behalve de verklaring van het meisje, amper bewijs was voor de ontuchtige handelingen die N. met haar gepleegd zou hebben. En het filmpje en de foto’s op de telefoon konden er ook door iemand anders opgezet zijn. Komt nog bij, betoogde Winters,, dat belastende verklaringen van N’s partner niet mogen meetellen. Omdat de vrouw verstandelijk beperkt is, had de politie de drie verhoren van haar moeten filmen. Dat is regel bij kwetsbare getuigen, maar was deze keer niet gebeurd.

Nadeel