Marcel van Roosmalen over zijn ouders uit Oirschot en Middelbeers: ‘Mijn moeder vond alles uit Brabant beter’

Supporters nemen Eindhoven over voor finale Champions League, Barça-president Joan Laporta bezoekt Markt

EINDHOVEN - Duizenden voetbalfans verzamelen zich zaterdag in het centrum van Eindhoven. Supporters van zowel FC Barcelona als VfL Wolfsburg genieten van de Brabantse zon, al overheerst in de binnenstad het blauw-rood van de Catalanen. Duitse fans komen samen op het Wilhelminaplein. Al sinds 's ochtends is het druk. Barça-president Joan Laporta nam ook een kijkje.