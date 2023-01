Meepraten in Oirschot over verkeer, deelauto’s en elektrische wagens

OIRSCHOT - Nóg een keer meepraten over verkeer en mobiliteit, voor nu en de toekomst in Oirschot. Inwoners kunnen tot 7 februari hun mening online kwijt op het conceptplan. Dat plan is opgesteld na een eerste meepraatronde over knelpunten en wensen in het verkeer. Nu mogen de inwoners er zich nog eens over buigen.

De opkomst van elektrische auto’s of het delen van auto’s zorgt ervoor dat het mobiliteitsplan van de gemeente Oirschot op de schop moet. Dat stamt namelijk nog uit 2009 en sluit niet aan op dergelijke ontwikkelingen.

Het mobiliteitsplan geldt voor al het verkeer in de gemeente, voor nu en in de toekomst. Hierin worden duidelijke keuzes gemaakt voor verbeterpunten binnen het verkeer.

Knelpuntenkaart

,,In maart hebben we onze inwoners gevraagd om knelpunten en wensen in het verkeer aan ons door te geven via een online knelpuntenkaart”, aldus een gemeentewoordvoerder. ,,Deze inbreng hebben we verwerkt in een concept-mobiliteitsplan. Dat willen we eerst aan onze inwoners voor leggen.”

,,Zo toetsen we of we de input die we ontvingen op de goede manier hebben verwerkt. Daarnaast weten we hierdoor ook of het plan aansluit bij wat er leeft bij inwoners en de knelpunten die zij ervaren. Daarom willen we de inwoners nog een keer bevragen.” Na een week zijn al zo’n tweehonderd reacties ontvangen.

Naast het mobiliteitsplan is ook een uitvoeringsprogramma in de maak. ,,Hierin staat waar we de komende jaren aan werken en welke knelpunten we oppakken. Daarom vroegen we inwoners eerder dit jaar om knelpunten aan te geven. Maar liefst 250 mensen droegen in totaal 750 punten aan.” Ook dat plan wordt aan de inwoners voorgelegd.

Reageren

Via deze link (let op: u komt in een webomgeving van Royal HaskoningDHV). Rechtsboven in beeld staat bij ‘uitleg reageren’ een toelichting hoe te reageren. Dat kan tot en met 7 februari.

De reacties die binnenkomen worden meegenomen in het definitieve plan. Daarnaast wordt van alle opmerkingen een overzicht gemaakt, waarbij vermeld staat of ze in het mobiliteitsplan zijn opgenomen. Ook de reden waarom dat wel of juist niet is gedaan.

Het streven is om de gemeenteraad in het voorjaar van 2023 een besluit te laten nemen.