Mening | Laat het openbaar vervoer niet zomaar aan de markt over en verlaag de drempel voor het gebruik

Alternatief vervoer

Er wordt door deskundigen al lang gewezen op het belang van een goed bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor mensen die om wat voor reden niet beschikken over alternatief vervoer. En ook op het belang voor veiligheid en milieu. De drempel voor mensen die overwegen om vaker de auto te laten staan en trein of bus te gebruiken is steeds hoger geworden. De drempel kan alleen worden geslecht door een hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer. Op dit moment wordt zo’n hoogwaardig netwerk op de lange baan geschoven; we zien nog steeds dat onrendabele lijnen worden wegbezuinigd. Wat verloren is gegaan wordt niet zomaar weer teruggewonnen, ook niet als later weer geïnvesteerd wordt in verbetering van het netwerk.