Mening | Stop strooien met miljarden bij het uitkopen van boeren; geef stoppers zicht op zinvol bestaan en goed perspectief

Den Haag wil ons doen geloven dat het een enorm complexe en gevoelige materie is, maar eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Johan Remkes gaf al een schot voor de boeg door te zeggen dat de 500 tot 600 grootste stikstofvervuilers uitgekocht konden worden. Maar bij het ministerie van Landbouw werd onmiddellijk ontkend dat er een lijst van stikstofvervuilers is en er werd een periode van stilte afgekondigd. Blijkbaar is er sprake van koudwatervrees voor krachtig bestuur. Maar als er een goed bestuurlijk kader met duidelijke richtlijnen wordt opgezet, staat niets een snelle regeling in de weg.

Een belangrijk element is een onafhankelijke, transparante en objectieve taxatie van de bedrijfswaarde. Voor de stoppers moet er zicht zijn op een zinvol bestaan waarbij men financieel en sociaal perspectief ontstaat.

Een faire financiële tegemoetkoming

Bij vooral de kleine agrarische bedrijven zijn er vaak geen opvolgers, en veel eigenaren zijn bereid om serieus na te denken over stoppen. Bij deze boeren kunnen, afhankelijk van de termijn waarop dit speelt, afspraken worden gemaakt over een faire financiële tegemoetkoming. Er zijn ook agrarische bedrijven die door willen gaan en waarbij de opvolging is geregeld of kan worden geregeld. Bij zulke bedrijven kan transitie plaatsvinden, gericht op reductie van stikstof, door de bakens te verzetten. Een ander soort bedrijf beginnen, andere gewassen telen, minder intensief boeren. Voor deze transitie kan een faire vergoeding worden gegeven, rekening houdend met termijninvesteringen en marktontwikkelingen.

Quote Nodig zijn stabili­teit en betrouw­baar­heid in beleid bij bestuur­ders, openheid van zaken en menselijk­heid

De kunst is om in de aanpak niet mee te gaan in het polariseren, door samen redelijke oplossingen tot stand te brengen. Dit vereist stabiliteit en betrouwbaarheid in beleid bij bestuurders, maar ook openheid van zaken, menselijkheid en steun bij het voeren van keukentafelgesprekken door ambtenaren van uitvoerende diensten. In de landbouw hoeft de aanpak niet te verschillen van andere sectoren waar moet worden gesaneerd of getransformeerd. Hou het simpel en werk oplossingsgericht aan de doelen van goed landschapsbeheer en goede voedselvoorziening met aandacht voor de menselijke maat. Niet de makkelijkste weg maar wel gericht op oplossingen met draagvlak bij boeren en burgers.

Raf Daenen uit Middelbeers is oud-wethouder van Oirschot.