Moord uit 1838 brengt Italianen naar Oirschot

Het jaar is 1838. De 16-jarige Italiaanse marskramer Giovanni Castione heeft handel gedreven en zit in een Oirschotse herberg te pochen met zijn opbrengst. Hij rekent af en gaat te voet op weg naar Boxtel, waar zijn baas woont. Wat hij niet weet, is dat hij in de herberg gezien is door Martinus Zoeren. Die is nu uit op de achttien gulden die Castione met zich meeneemt en volgt hem richting Boxtel. Tien minuten voorbij waar nu café Vingerhoeds ligt, slaat Zoeren Castione met een bot voorwerp op zijn hoofd. De Italiaan is niet op slag dood, dus Zoeren sleept hem naar een slootje, waar hij de jongen verdrinkt.