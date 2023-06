Na 90 jaar eindelijk kunst in kale nissen in Oirschot, maar niet iedereen zit daarop te wachten

indebuurt.nl Toen in Tilburg: zo zag de Spoorzone er vroeger uit

Het stadsdeel dat al jaren aan het opbloeien is: de Spoorzone. Tegenwoordig is hier veel te doen, zoals een koffietje drinken in een café of studeren in de bibliotheek. Dat was vroeger wel anders. Zo zag de Spoorzone er toen uit.