Nieuw restaurant in pand De Zwaan in Oirschot

Hoe het nieuwe restaurant gaat heten, is nog niet bekend, maar zeker is dat de naam ‘De Zwaan’ verdwijnt. De horeca-gelegenheid ging begin dit jaar failliet en is sindsdien gesloten. Van de Langenberg runt al twee restaurants - De Rechter in Boxtel en Le Verre in Schijndel - en zag zijn kans schoon om in Oirschot aan de slag te gaan. ,,Ik heb 27 jaar geleden als kok in De Zwaan gewerkt”, vertelt hij. ,,Oirschot heeft altijd mijn bijzondere aandacht gehouden. Al eerder ben ik bezig geweest om er als ondernemer iets te beginnen. Toen kwam het er niet van. Nu gelukkig wel, we hebben er veel zin in.”

Belangrijk voor Van de Langenberg was de locatie. ,,In Boxtel zitten we in een oude villa, in Schijndel in De Glazen Boerderij. Ook de Markt in Oirschot is natuurlijk heel bijzonder. We willen Oirschot hier een mooie horecazaak teruggeven, dat hoort op deze plek, inclusief een terras.”