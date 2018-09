Oirschot legt zich neer bij sluiting Oirschotsedijk

Alle pogingen van het Oirschotse gemeentebestuur om de Eindhovense collega's op andere gedachten te brengen, zijn gestrand. ,,Ik moet daar duidelijk over zijn: de race is gelopen", zei Heijman tot de raad in Oirschot.

Het afsluiten van de Oirschotsedijk voor auto's is al jaren een beladen item in Oirschot. Eindhoven heeft dat besluit al lang geleden genomen, maar inwoners en politiek in Oirschot kunnen zich daar maar moeilijk bij neerleggen. Hoewel het bestemmingsplan al was vastgesteld, werd het college opgeroepen om tóch nog een keer bij het Eindhovense gemeentebestuur aan te kloppen.

Dat is afgelopen zomer gebeurd. Heijman: ,,Er zijn gesprekken gevoerd met het nieuwe college van Eindhoven. Wat is wel en wat is niet mogelijk? Maar de uitkomst is helder: reeds genomen besluiten worden in acht genomen, daar wordt niet meer aan getornd. De Oirschotsedijk wordt afgesloten. We hebben alles geprobeerd, alle argumenten ingezet, maar we krijgen Eindhoven niet om. Dat is teleurstellend, maar de realiteit."