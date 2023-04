Onervaren maar vol geestdrift stappen boeren Jeroen en Marcel de politiek in namens BBB

Zorgen om biodiversi­teit in Oisterwijk­se politiek: ‘Er is nu altijd een escape’

OISTERWIJK - De gemeente Oisterwijk maakt te weinig concreet hoe die zich voor de natuur in gaat spannen. Die kritiek klonk deze week in de politiek door. ,,Biodiversiteit meer is dan een groenperkje of een plantsoen.”