Ongeluk met motor op A58 bij Oirschot zorgde voor veel file-ellende; weg weer vrij

Groep 4 in de bres voor zieke Tjeu uit Oirschot

9 april OIRSCHOT - Tjeu Mencke is bijna acht jaar oud en lijdt aan Cystic Fibrosis (CF), beter bekend als taaislijmziekte. Zijn klas op basisschool De Plataan in Oirschot is nu druk in de weer om geld in te zamelen voor de bestrijding van de ziekte van Tjeu.