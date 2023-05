Ongeluk op A58 bij Oirschot, twee rijstroken richting Tilburg dicht en bijna uur vertraging

Huis en Haard Wonen aan de voet van de basiliek, met een fenomenaal uitzicht: ‘Alleen dat klokgelui went nooit’

BOXTEL - Na 28 dominees was Pierre van Amelsvoort de eerste niet-predikant die in de pastorije in Boxtel kwam wonen. Een bijzonder pand, met een meter hoogteverschil tussen voor- en achtertuin en deuren in de gang die allemaal verschillend van hoogte zijn.