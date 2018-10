Oproep: 'Alles uit kast' tegen megastal Spoordonk

Oirschot opent ook Ener­gie-Lo­ket

27 september OIRSCHOT - Vanaf komende week is er ook in Oirschot een EnergieLoket van KempenEnergie te vinden. Maandag om 20.00 uur wordt in de bibliotheek een informatieavond gehouden, vanaf zaterdag 6 oktober gaat het EnergieLoket daadwerkelijk open.