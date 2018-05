Oude contouren Groot Bijstervelt in Oirschot komen terug

Groot Bijstervelt wordt omgetoverd van een oud klooster in een ‘hoogwaardig, levensloopbestendig woonzorgcomplex’. Afgelopen winter rondde koper VB Vastgoed van de Oirschotse ondernemer Cor van Beers de bestemmingsplanprocedures af, inmiddels is de sloop in volle gang. De bijgebouwen aan de achterzijde liggen al plat. Afgelopen week is het deel tussen de kapel en het hoofdgebouw weggehaald. Daaropvolgend komt het sloopwerk in het gebouw aan de beurt. Als straks op 15 juli het broedseizoen is afgelopen, doen de slopers hun werk aan de dwarsvleugel aan de oostzijde.