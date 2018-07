Parkeerdruk in Oirschot onder de loep

OIRSCHOT - Hoe is het gesteld met de huidige en toekomstige parkeermogelijkheden in het centrum van Oirschot? Met die centrale vraag wordt op dit moment gewerkt aan een parkeerplan.

Na de zomervakantie buigt het college van B en W van Oirschot zich over een advies van een panel, dat werd samengesteld na een drukbezochte bijeenkomst in De Beurs eind april. De adviesgroep bestaat uit zestien personen; ondernemers, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties zoals Wooninc, Visit Oirschot en kerkbestuur. Zij zijn in de voorbije weken drie keer bij elkaar gekomen en hebben nagedacht over knelpunten en mogelijke oplossingen rond parkeren in het Oirschotse centrum. Met behulp van het parkeeradviesbureau Empaction uit Eindhoven wordt nu een advies opgesteld, dat vervolgens door het college wordt beoordeeld.

Hot item

De parkeersituatie in Oirschot is al langer een hot item. De parkeerdruk stijgt en neemt in de komende jaren naar verwachting verder toe. Begin vorig jaar werd een ‘quick scan’ uitgevoerd, een snelle inventarisatie, omdat de gemeente met het oog op een aantal plannen en ontwikkelingen een actueel overzicht wilde. Daaruit kwam naar voren dat op dit moment nog sprake is van een balans tussen vraag en aanbod, maar dat snel problemen kunnen ontstaan als er iets verandert.

Een van de plannen die daarbij een rol spelen, is bijvoorbeeld de beoogde ontwikkeling op de parkeerplaats aan de Sint Jorisstraat. Het terrein (Leefdael II) is eigendom van Wooninc, dat er huurappartementen met extra zorg wil gaan bouwen. Op dit moment wordt onderzocht wat de consequenties zijn voor de parkeermogelijkheden. Er liggen daar meer dan honderd parkeerplaatsen.

Identiteit

De parkeerdruk in het centrum wordt in grotere samenhang bekeken, benadrukt wethouder Piet Machielsen. Hij wijst op het raadsbreed akkoord. Een van de speerpunten daarin is 'het versterken van de identiteit en economische kracht van Oirschot'. Er komt een centrumvisie aan, waarin alle ontwikkelingen en plannen bij elkaar komen. Machielsen wil ‘de contouren’ van dat document volgend jaar zomer op tafel hebben liggen. Ook het parkeerproblematiek krijgt daarin een plaats.