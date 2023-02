Rederijkersgilde Sint Katrien uit Oirschot bestaat 40 jaar

Zij vieren hun jubileum met oog- en oorstrelende activiteiten, waaronder optredens voor de Oirschotse gemeenschap zoals een ‘avondje Katrien’ of een literair café.

Het rederijkersgilde van Sint Katrien Oirschot is opgericht in 1983 naar voorbeeld van de rederijkerskamers die in de middeleeuwen in heel Nederland populair waren. Deze literaire gilden legden zich toe op het schrijven en voordragen van poëzie, proza en toneel.

Het idee voor een Oirschots rederijkersgilde ontstond in de nadagen van het Landjuweel dat de Oirschotse schuttersgilden in 1980 organiseerden. Willem Iven en Jacques van de Ven, nog altijd actief lid van het gilde, traden op als voortrekkers en op 14 januari 1983 was het rederijkersgilde Sint Katrien een feit.

Extra dikke jubileumuitgave

Ook in 2023 zullen de rederijkers van Sint Katrien weer regelmatig van zich laten horen. Zo zijn er plannen voor een ‘Avondje Katrien’, een literair café, optredens op lagere scholen en in verpleeghuizen, een dichtwedstrijd en een extra dikke jubileumuitgave met eigen werk.

Meer werk van de Rederijkers van Sint Katrien is te vinden in een korte poëziewandeling door de kern van Oirschot. In de hal van de majestueuze Sint Petrusbasiliek, naast het poortje van het pittoreske Boterkerkje en aan de voet van de alom bekende Oirschotse Stoel zijn gedichten van hen te vinden.