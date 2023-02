Rijksmonument Hof van Solms mag verbouwd worden tot woningen

Nieuwe woningen op Kastelen­plein in Eindhoven zijn ook voor starters, zegt wethouder Verhees

EINDHOVEN - Ook starters moeten in de nieuwbouw op Kastelenplein in Eindhoven iets van hun gading vinden, zegt wethouder Mieke Verhees. Vreemd, vond CDA-commissielid Youri Gerrits, want dat staat niet in het kader dat de gemeenteraad moet vaststellen.

