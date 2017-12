Slechts 2 van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben géén last van grote tekorten jeugdzorg

OIRSCHOT/REUSEL - Een jongere die suïcidaal is, een leerling met autisme, een kind dat mishandeld wordt. Krijgen ze komend jaar goede hulp? Zorgbestuurders in de regio zijn bang van niet.

Van de 21 regiogemeenten worstelen er 19 met grote tekorten op jeugdzorg, alleen Oirschot en Reusel-de Mierden hebben hier geen last van. De overige gemeenten hebben een brandbrief opgesteld: Het rijk móet te hulp schieten met extra geld, anders kunnen ze geen goede hulp inkopen. Zeven jeugdzorg-wethouders uit Asten, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Someren, Veldhoven en Waalre stappen maandag in de bus naar Den Haag om de brief persoonlijk te overhandigen aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid.

Regeerakkoord

Het probleem speelt in heel Nederland, in totaal komen 100 gemeenten 300 miljoen euro tekort. In zijn Regeerakkoord belooft het nieuwe kabinet drie jaar lang 18 miljoen per jaar extra. ,,Volstrekt ontoereikend. Het staat in geen verhouding tot het probleem waar wij mee kampen", aldus de regio.