‘Slowbiking’ en vrijmarkt op Markt Oirschot tijdens Koningsdag

Topman Roy Jakobs: slimme uitvinders leverden Philips te weinig op

AMSTERDAM/EINDHOVEN - De ondernemingsraad bij Philips dreigt naar de rechter te stappen, vakbonden broeden op acties. De wereldwijde reorganisatie bij het concern in crisis zet de boel op scherp. De slimheid van Philips in Eindhoven leverde in het verleden te weinig op, vindt topman Roy Jakobs.