Snel starten met restauratie Oude Toren Oostelbeers

Landschapsarchitecten BoschSlabbers heeft de Oostelbeerse wensen en ideeën die bij eerdere informatie-avonden werden ingezameld uitgewerkt en legde die woensdag nog eens voor aan de inwoners.

Eén van de items waarmee volgens procesleider Theo Hendriks al snel gestart kan worden is de restauratie van de Oude Toren. Op de grond rondom de Oude Toren kunnen ook fiets- en wandelroutes worden die de toren uit z’n isolement halen.

Quote Verder is de toren een uitsteken­de Halloween­plek en een mooie trouwloca­tie Frank Heuvelmans

Volgens Frank Heuvelmans - één van de vrienden van de Oude Toren - dient dit icoon van Oostelbeers in ere hersteld te worden. Hij denkt aan een picknickplaats, kleinschalige kampeerplaatsen en aan het vastleggen van de geschiedenis. ,,Dan kunnen leerkrachten in buitenklassen hun leerlingen de torenhistorie uitleggen. Verder is de toren een uitstekende Halloweenplek en een mooie trouwlocatie. Dan dient er ook water en elektra te komen.”

Of de bomen direct rond de toren gekapt moeten worden is nog onduidelijk. Maar de eerder voorgestelde periscoop is definitief van de baan.

Woonerven in Kempische stijl

Oostelbeers mag tien woningen per jaar bouwen. Hendriks toonde een plan dat voorziet in een nieuw woonconcept: kleinschalige woonerven in Kempische stijl. ,,Boeren die noodgedwongen moeten stoppen bieden mogelijkheden. De oplossing voor een langgevelboerderij is bijvoorbeeld er rijtjeswoningen of studio’s in te realiseren.”

,,De gebouwen op het erf zijn uitermate geschikt als schuurwoningen. En hoe mooi is het om zorgboerderijen te creëren waar dieren rondscharrelen op het erf? Zo bouwen we woningen voor ouderen en jongeren die veel gezamenlijke ruimte hebben en toch privacy.”

Het gebiedspanorama Oostelbeers heeft veel aandacht voor natuur, voor struin- wandel- en fietspaden.

Overleg met boeren

Er waren ook kritische geluiden over de uiteindelijke realisatie van het plan. Maar Hendriks verzekerde dat dit plan van de inwoners is en niet van de overheid. ,,Het is nog niet definitief maar we gaan verder met de bouwstenen die inwoners aangedragen hebben.”

Hij nam ook de tip ter harte om met de boeren in het panoramagebied - die overigens niet op de bijeenkomst waren - actief keukentafelgesprekken te voeren. Het eindconcept wordt nog een keer ter inzage aangeboden voordat het naar het Oirschots college gaat.