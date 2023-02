Speelgoedwinkel, doe-het-zelfzaak Hubo en Decorette wisselen van eigenaar

OIRSCHOT - Speelgoedwinkel Fun & Joy aan de Haven in Oirschot kondigde onlangs een opheffingsuitverkoop aan. Inmiddels is bekend dat Mark Notten uit Oirschot de speelgoedwinkel inclusief feest- en leesartikelen per 1 maart overneemt.