Starters kunnen voorrang krijgen bij nieuwbouwproject Erve Solms in Oirschot

met video Doorzoekin­gen in Eindhoven in internatio­naal onderzoek naar miljoenen­frau­de in autohandel

EINDHOVEN - In een groot internationaal onderzoek naar miljoenenfraude in de autobranche, zijn veertien Nederlandse woningen en bedrijfspanden doorzocht. Daarbij is onder meer beslag gelegd op 34 auto’s, luxe spullen en ruim 900.000 euro cash. Dat gebeurde onder andere in Eindhoven, meldt de FIOD.